Ceny importu do USA v júni nečakane klesli, ale exportné

Washington 13. júla (TASR) - Ceny importu do USA v júni nečakane klesli, a to najprudšie za viac ako dva roky. Na príčine bolo zníženie cien ropných produktov a silný dolár, ktorý zredukoval hodnotu dovážaných produktov a zároveň podporil rast cien amerického exportu v júni. Informovalo o tom v piatok americké ministerstvo práce.Podľa najnovších údajov klesli americké dovozné ceny v júni medzimesačne o 0,4 %, najstrmšie od februára 2016. Ministerstvo zároveň revidovalo údaje za máj smerom nahor. Konkrétne, májové ceny importu vzrástli až o 0,9 %, namiesto o 0,6 % pri predbežnom odhade.Ekonómovia pritom predpovedali, že ceny dovozu do USA sa v júni aspoň mierne zvýšia, o 0,1 %.V medziročnom porovnaní stúpli dovozné ceny v júni o 4,3 % (po poklese o 4,5 % v máji).Štatistiky ďalej ukázali, že ceny dovážanej ropy sa v júni znížili medzimesačne o 0,8 %. Bez ropy klesli ceny importu do USA v júni o 0,3 %.Ministerstvo zároveň informovalo, že ceny amerického exportu sa v júni zvýšili medziročne o 5,3 %, čo bol ich najväčší nárast od októbra 2011. Medzimesačne stúpli ceny júnového exportu o 0,3 %, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že sa zvýšia o 0,2 %.