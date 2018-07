Porucha potrubia v Košiciach spôsobila obmedzenia v doprave

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 13. júla (TASR) - Porucha na vodovodnom potrubí, ktorá obmedzila dopravu vo vybraných častiach Košíc, bude opravená v piatok (13.7.) podvečer. Pre TASR to potvrdila Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (VVS).uviedla VVS.Ako VVS ďalej informovala, okrem iného sa musela zmeniť distribúcia vody pre uvedené MČ a obce.Odstraňovanie poruchy ovplyvnilo prejazd vozidiel cez križovatku pod mostom VSS v odbočujúcom jazdnom pruhu z ulice Osloboditeľov na most VSS smer sídlisko Nad Jazerom. Obchádzka bola vedená po ulici Južná trieda, Cintorínska, Rastislavova ulica, späť na most VSS.dodáva spoločnosť.Mesto Košice na svojej webovej stránke uvádza, že doprava v uvedenom úseku bude obnovená po odstránení poruchy a uvedenia komunikácie do zjazdného a bezpečného stavu pre motoristov.