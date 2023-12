Ceny Inakosti za rok 2023 poznajú svojich víťazov. Medzi ocenenými je aj preživšia útoku na Zámockej ulici (video+foto)

Symbol sily LGBTI+ komunity

14.12.2023 (SITA.sk) - Víťazi Ceny Inakosti za rok 2023 sú známi. Iniciatíva Inakosť už po štvrtýkrát odovzdala ocenenie osobnostiam a aktivitám, ktoré pozitívne prispeli k zviditeľneniu LGBTI ľudí na Slovensku či pomohli zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. Ako pripomenul riaditeľ Inakosti Martin Macko , uplynul rok po teroristickom útoku a vražde Juraja Vankuliča Bol to súčasne aj rok úsilia snahy o zlepšenie života LGBTI komunity a súčasne aj rok úspešnej kampane, vďaka ktorej sa stane realitou komunitné centrum pre LGBTI ľudí v Bratislave. Ako však Macko zdôraznil, bol to aj rok, keď predstavitelia štátu nepresadili nič pozitívne.„Výsledkom nedôstojnej a nenávistnej predvolebnej kampane je parlament s prevahou strán presadzujúcich opatrenia proti LGBTI+ ľuďom. Dnes oceňujeme ľudí, ktorí to nenechali tak, a je nás viac ako kedykoľvek predtým," vyhlásil riaditeľ Inakosti.Cenu za pozitívne zviditeľnenie získala preživšia útoku na Zámockej ulici Radka Trokšiarová, a to za občiansku statočnosť a prejav odolnosti po útoku.„Radka Trokšiarová sa stala symbolom sily, ktorý môže byť inšpiráciou pre mnohých LGBTI+ ľudí a ich podporovateľov,“ uviedla iniciatíva. Túto cenu Inakosť udeľuje človeku alebo ľuďom z LGBTI komunity, ktorí svojou činnosťou zviditeľnili seba, a tým aj komunitu.Cenu za rozvoj komunity iniciatíva udelila Združeniu rodičov a priateľov LGBT+ ľudí, ktoré intenzívne budovalo komunitu, s ktorou aktívne pracuje prostredníctvom online stretnutí, workshopov a vzájomnej podpory. Cena pre médiá za objektívnu a nestereotypnú prezentáciu tém súvisiacich s LGBTI+ ľuďmi si prevzalo Rádio_FM, a to za dlhodobú snahu zahŕňať LGBTI ľudí a témy ako prirodzenú súčasť spoločnosti a vysielania.Iniciatíva udelila aj Cenu za umenie a kultúru za jedinečné umelecké spracovanie tém súvisiacich s LGBTI ľuďmi. Cenu získal spevák Vojtik so svojou piesňou Detviansky sen.„V piesni opisuje život a dospievanie mladého queer Róma. Skladba si získala obrovskú pozornosť nielen v LGBTI+ kruhoch a stala sa inšpiráciou pre mnohých mladých ľudí,“ priblížila iniciatíva.Cenu za audiovíziu a jedinečné spracovanie LGBTI tém udelili Miroslavovi Šifrovi za scenár k filmu Úsvit. Ako iniciatíva vysvetlila, citlivo v ňom poníma tému intersexuality, a teda človeka s nejednoznačnou pohlavnou charakteristiku. Iniciatíva to považuje na Slovensku za prelomové. Cenu za líderstvo v biznise získala Firemná výzva.„Stoja za ňou desiatky firiem vrátane najväčších zamestnávateľov, a poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmenia,“ uviedla iniciatíva.Cenu za počin roka získalo prijatie štandardného postupu pre medicínsku tranzíciu dospelých transrodových ľudí.„Zaslúžil sa oň autorský kolektív štandardného postupu, ktorý bol schválený odbornou komisiou a podpísaný ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským v marci 2023,“ spresnila iniciatíva a dodala, že postup umožnil zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre transrodových ľudí. Do siene slávy bola po Imrichovy Matyášovi, Mariánovi Vojtekovi a Ivanovi Požgaiovi uvedená aktivistka, publicitstka, komentátorka, fotografka a feministka Hana Fábry „S teplým aktivizmom začala už krátko po revolúcii a po vzniku prvej ponovembrovej slovenskej LGBT organizácie Ganymedes. V roku 1994, Hana Fábry založila prvé lesbické združenie tiež s príznačným gréckym názvom – Museion. V roku 2000 bola súčasťou redakcie teplého mesačníka Atribút a v roku 2009 stála pri zrode prvého Pride na Slovensku," uzavrela Inakosť.