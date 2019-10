Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Ceny liekov sa na Slovensku majú určovať po novom. Novelou zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov sa má dosiahnuť lepšie dodržiavanie pravidiel pri prepočtoch cien. Úprava legislatívy by mala priniesť ročnú úsporu vo výške najmenej troch miliónov eur. Právnu úpravu v stredu schválili poslanci Národnej rady SR.Ceny liekov na Slovensku sa už dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších variantov spomedzi európskych krajín. Pravidlo sa však podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR niektoré farmaceutické spoločnosti snažili obchádzať tým, že do krajiny dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí.Príkladom má byť liek, ktorý sa predáva v slovenských lekárňach len ako 100-tabletové balenie. Nové referencovanie sa očakáva len pre niektoré lieky. Jeho cieľom je podľa MZ SR zlepšenie pravidiel pri porovnávaní cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Doteraz sa pri takzvanom referencovaní porovnávali iba ceny identických veľkostí balenia lieku.Zákon by mohol byť účinný od 1. januára 2020.