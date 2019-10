Pôsobenie slovenských vojakov v zahraničí prejde zmenami

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) – Vojenské zastúpenie Slovenska v zahraničí má prejsť zmenami. Dôvodom je reorganizácia síl v rámci NATO. Nemalo by to však ovplyvniť počty príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR mimo územia Slovenska. Vyplýva to z návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia SR pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie z dielne Ministerstva obrany (MO) SR, ktorý v stredu schválila Národná rada (NR) SR.Úprava podľa slov ministerstva zohľadňuje prebiehajúce procesy v rámci veliteľskej štruktúry NATO. Štruktúry organizácie sa majú doplniť o Divíziu pre spoluprácu s Ukrajinou v Kyjeve a Veliteľstvo stálej spoločnej logistickej podpornej skupiny v nemeckej Ulme.Zároveň sa má zrušiť vojenské zastúpenie vo Veliteľstve mnohonárodnej bojovej skupiny pod vedením Kanady v lotyšskej Adaži. Nasadený personál presunuli do slovenského kontingentu v Lotyšskej republike v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti.Zmena štruktúr podľa rezortu nebude mať vplyv na doterajší reálny počet príslušníkov OS SR vyslaných na uvedený účel. Súčasne však upozorňuje, že počet vojakov sa v rámci predtým schválených mandátových počtov zvýši z 86 na 110. So zvýšením ráta aj rozpočet ministerstva.Viac vojakov bude Slovensko zastupovať v Národnom styčnom tíme Ozbrojených síl SR pri Spojeneckom veliteľstve pre transformáciu (ACT) v americkom Norfolku. To má poverenie zastupovať Slovensko aj v Koaličnom koordinačnom centre (CCC) v Tampe. Dôvodom je príprava pilotov F-16.