Ceny MTV: Najlepšiu pieseň má B. Eilish, sklamanie pre Arianu Grande

Ariana Grande, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sevilla 4. novembra (TASR) - Americká speváčka Billie Eilish získala v nedeľu večer na odovzdávaní hudobných cien MTV Europe Music Awards (EMA) 2019 ocenenia pre najlepšieho nováčika a najlepšiu pieseň - Bad Guy. Jej krajanka Ariana Grandeová, ktorá bola so siedmimi nomináciami považovaná za najväčšiu favoritku, obišla naprázdno. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.Cenu pre najlepšie video udelili Taylor Swiftovej za pieseň ME! a v kategórii najlepší interpret zvíťazil celkovo šesťkrát nominovaný kanadský spevák Shawn Mendes.Po prvý raz tento rok odovzdali na MTV EMA cenu pre "rokovú ikonu", ktorej držiteľom sa stal bývalý frontman kapely Oasis Liam Gallagher, ktorý súčasne aj vystúpil so svojou kapelou. Na pódiu sa predviedli aj napríklad Dua Lipa, Halsey či Green Day.V poradí 26. ročník šou sa konal v španielskom meste Sevilla a moderovala ho americká speváčka a herečka Becky G. (Chicken Noodle Soup). Fanúšikovia mohli o ocenených hlasovať na internete.Ceny MTV Europe Music Awards udeľuje americká hudobná televízia od roku 1994. Po rokoch 2002 (Barcelona), 2010 (Madrid) a 2018 (Bilbao) sa hudobný galavečer uskutočnil štvrtýkrát v Španielsku. Vlani bola víťazkou večera kubánsko-americká speváčka Camila Cabellová so štyrmi cenami.