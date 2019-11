Zomrela francúzska speváčka a herečka Marie Laforetová

Francúzska speváčka Marie Laforetová, archívna snímka. Foto: Foto: Screenshot z Youtube Foto: Foto: Screenshot z Youtube

Genolier/Paríž 3. novembra (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrela v sobotu vo švajčiarskom mestečku Genolier francúzska herečka a speváčka Marie Laforetová. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na jej rodinu.Ako herečka spolupracovala s renomovanými režisérmi ako boli Louis Malle, Claude Chabrol, Jean-Pierre Mocky alebo Georges Lautner. Širšiemu publiku je známa svojimi úlohami, ktoré stvárnila po boku Jeana-Paula Belmonda v snímkach ako Policajt alebo darebák (1979), Zdochlinári či Veselá Veľká noc (obe 1984).Laforetová sa narodila 5. októbra 1939 vo francúzskom mestečku Soulac-sur-Mer. Jej otec bol továrnikom, takže sa jej dostalo dobrého vzdelania. Chcela študovať filozofiu, ale nakoniec sa v roku 1959 namiesto svojej sestry prihlásila do konkurzu spevácko-umeleckej súťaže jednej súkromnej rozhlasovej stanice, ktorý aj vyhrala a tak sa začala jej kariéra speváčky.Krátko po jej 20. narodeninách ju režisér René Clément obsadil do drámy Plein Soleil (1960), nakrútenej podľa knižnej predlohy Patricie Highsmithovej, v ktorej sa objavila po boku vtedajších mužských hviezd Maurica Roneta a Alaina Delona. V 60. rokoch boli jej filmovými partnermi aj Charles Aznavour a Johnny Hallyday (Honba za gitarami, 1963), Jean-Claude Brialy (Peniaze a smola, 1965) alebo Pierre Brice (Le 13eme caprice, 1967).Rovnako ako mnoho jej vtedajších hereckých kolegov dostala po prvých úspechoch na striebornom plátne ponuku na nahrávanie platní. Na rozdiel od Brigitte Bardotovej alebo Jeanne Moreauovej jej hudobná kariéra vydržala dlhšie ako tá herecká.Jej prvý hit Les vendanges de l'amour mala Laforetová v roku 1963. Neskôr naspievala vo francúzštine hity Rolling Stones (Paint It Black), Simona & Garfunkela, Nancy Sinatrovej a Lee Hazelwooda či Boba Dylana (Blowin 'in the Wind). Interpretovala aj piesne v nemčine, taliančine, angličtine, španielčine, portugalčine a japončine. Za jej najväčší hit sa považuje Viens, viens z roku 1973.Laforetová v 70. rokoch postupne opustila aj svet hudby. V roku 1978 sa odsťahovala do Ženevy, kde si otvorila galériu a prijala švajčiarske občianstvo. V 80. rokoch sa vrátila k filmu a objavila sa v niekoľkých francúzskych a talianskych filmoch, ako aj v dvoch sériách seriálu Chobotnica. Vydala aj niekoľko singlov, ktoré ale nezaznamenali väčší úspech.V roku 1993 jej vyšiel posledný album, pre ktorý napísala texty. V 90. rokoch opäť sporadicky pôsobila vo filme i divadle. V septembri 2005 sa po vyše 30 rokoch vydala na turné po Francúzsku, pričom všetky koncerty boli vypredané.Vo Francúzsku bola Laforetová obvinená z daňových únikov. V roku 2012 musela zaplatiť pokutu za rasovú diskrimináciu, keď zverejnila inzerát, v ktorom hľadala niekoho do domácnosti, pričom výslovne odmietla pravoverných moslimov.