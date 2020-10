Ceny rezidenčných novostavieb v Bratislave zaznamenali v treťom štvrťroku 2020 ďalší nárast

rezidenčných

rezidenčné

rezidenčných

Nové projekty priniesli stovky bytov

Pokles cien sa nepredpokladá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Cenynovostavieb v Bratislave vzrástli v treťom štvrťroku 2020 o viac ako 14 percent. Vyplýva to zo správy spoločnosti Bencont Investments o vývoji trhu nových bytov v Bratislave."Zatiaľ čo koronakríza zamávala trhom kancelárskych a obchodných nehnuteľností, tie, naopak, zaznamenali ďalší cenový nárast. To platilo aj v treťom štvrťroku, keď cenynovostavieb v Bratislave dosiahli nárast 14,4 percenta," uvádza spoločnosť.Ku koncu tretieho štvrťroku 2020 analytici Bencont Investments na trhu novostavieb v Bratislave evidovali 96 projektov, resp. etáp väčších projektov, ktoré spolu ponúkali takmer 2 700 bytov."V priebehu štvrťroku rozšírilo ponuku 16 nových projektov, ktoré spolu priniesli viac ako 600 bytov. V prevažnej väčšine išlo o cenovo dostupnejšie bývanie v okrajových lokalitách Bratislavy," uvádza spoločnosť.Podľa hlavného analytika spoločnosti Rudolfa Bruchárika je dôvodom stúpajúcej ceny bytov napriek kríze ich obmedzená ponuka."Prvotné reakcie hovorili o prepade cien nehnuteľností v dvojciferných číslach, no aj napriek tejto pôvodnej panike k prepadu neprišlo. Obmedzená ponuka bytov, najmä tých v strednom segmente bývania, dovolila predávajúcim ponechať ceny na rovnakých úrovniach," vysvetlil.Podľa spoločnosti dopytová strana ostala silná, keď kúpna sila obyvateľstva klesla len minimálne."Situácia by musela byť veľmi vážna na to, aby pri tak obmedzenej ponuke bytov zamávala cenou novostavieb v Bratislave," uvádza spoločnosť a dodáva, že dopytu do veľkej miery stále nahrávajú nízke úrokové sadzby.„Ľudia sa opäť viac obracajú na bezpečnejšie formy investícií, čo najmä na Slovensku predstavujú práve nehnuteľnosti. To môže priniesť ďalší rast dopytu, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v náraste cien," vysvetlil Bruchárik a dodal, že z uvedených dôvodov aj napriek neistote v hospodárstve nie je predpoklad poklesu cien nehnuteľností.