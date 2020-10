Deväť z desiatich Európanov bolo minulý rok spokojných so životom vo svojom meste

Hodnotili Bratislavu a Košice

Rozdielna spokojnosť s trhom práce

Dobré miesto na život

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Deväť z desiatich obyvateľov európskych miest je spokojných so životom vo svojom meste, s jeho verejnou správou, zelenými plochami a verejnou dopravou. Vyplýva to zo Správy o kvalite života v európskych mestách 2020, ktorú vydala Európska komisia (EK) Mnohí obyvatelia miest sa však obávajú o dostatok pracovných miest a bývania, pričom len dvaja z piatich opýtaných si myslia, že je ľahké nájsť si prácu v ich meste.Mestá považujú za inkluzívnejšie vo vzťahu k prisťahovalcom o sedem percent viac ako zvyšok krajiny a k LGBTI komunitám o 14 percent viac ako zvyšok krajiny. Informuje o tom Zastúpenie EK na Slovensku na svojej webovej stránke.Výsledky prieskumu zároveň ukazujú, že podľa respondentov sa celkovo kvalita života vo východoeurópskych mestách za posledných päť rokov výrazne zlepšila.Kvalitu života v slovenských mestách hodnotilo 1400 obyvateľov najväčších miest Slovenska, Bratislavy a Košíc.Z odpovedí respondentov vyplýva, že 92,5 percenta opýtaných je spokojných so životom v Bratislave a 94,5 percenta respondentov je spokojných so životom v Košiciach.V Košiciach je 60,8 percenta opýtaných spokojných so zdravotnou starostlivosťou a v Bratislave vyjadrilo spokojnosť so zdravotnou starostlivosťou 46,3 percenta opýtaných.Podľa prieskumu považuje svoje mesto za čisté 63,3 percenta Košičanov a v prípade Bratislavy je to 31,4 percenta opýtaných.Zároveň 31 percent opýtaných súhlasí, že bývanie v Košiciach je cenovo dostupné a v Bratislave si to myslí 15,1 percenta opýtaných.V Bratislave je spokojných s veľkosťou trhu práce 69,5 percenta opýtaných a v Košiciach 27,2 percenta.S dostupnými cenami verejnej dopravy je spokojných 84,7 percenta Bratislavčanov a 83,6 percenta opýtaných v Košiciach.S úrovňou kultúry v Košiciach je spokojných 88,5 percenta respondentov a v Bratislave 85,7 percenta.Hlavné mesto Bratislavu hodnotí 93 percent opýtaných ako dobré miesto na život a 95 percent respondentov považuje Košice za dobré miesto na život.Prieskum sa týka hlavných miest a ďalších veľkých miest v Európskej únii (EÚ), v Európskom združení voľného obchodu (Island, Lichenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko), v Spojenom kráľovstve, na západnom Balkáne a v Turecku. Výsledky prieskumu pochádzajú z 58 100 rozhovorov uskutočnených v 83 mestách v roku 2019.