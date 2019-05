Ceny ropy klesajú, americká WTI sa obchoduje okolo 58,50 USD

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 27. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok ráno mierne klesli. Americká WTI sa obchoduje okolo 58,50 USD (52,29 eura) za barel. Na začiatku nového týždňa tak pokračuje vývoj z minulého, keď ceny čierneho zlata zaznamenali najprudší pád v tomto roku z dôvodu obáv, že obchodná vojna medzi USA a Čínou môže spôsobiť výrazné ochladenie globálnej ekonomiky. Ceny naďalej podporuje dohoda Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o obmedzení ťažby.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v pondelok o 8.34 h SELČ predával po 58,43 USD. To bolo o 20 centov alebo 0,34 % menej než v piatok (24. 5.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v piatok polepšil o 72 centov alebo 1,2 % a uzavrel na úrovni 58,63 USD za barel. Za celý uplynulý týždeň však jeho cena padla o 6,8 %, čo bolo najprudšie týždňové zlacnenie WTI v tomto roku. Júlový kontrakt na severomorskú ropu Brent v pondelok ráno oslabil o 12 centov na 68,57 USD za barel.Ceny čierneho zlata sa minulý týždeň dostali pod výrazný tlak. Aktuálne sa už relatívne stabilizovali. Dôvodom vývoja boli obavy zo spomalenia expanzie svetovej ekonomiky, predovšetkým z dôvodu obchodného konfliktu medzi USA a Čínou. To by zrejme spôsobilo výrazné zníženie globálneho dopytu po rope.