V Banskobystrickom kraji vyhral Smer-SD so ziskom 19,43 % hlasov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. mája (TASR) – Víťazom sobotňajších (25. 5.) volieb do Európskeho parlamentu (EP) sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) stala strana Smer-SD, ktorej odovzdalo hlas 19,43 percenta zúčastnených voličov. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Na druhom mieste sa umiestnila koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu, ktorá získala 18,05 percenta voličských hlasov. Na treťom mieste skončila ĽSNS s 15,51 percenta. SaS volilo 8,64 percenta, SMK-MKP 5,68 percenta a KDH 5,60 percenta voličov.Menej ako päť percent hlasov získali v BBSK OĽaNO (4,82 percenta), SNS (4,66 percenta), Sme rodina (3,37 percenta), Kresťanská únia (3,05 percenta), Most-Híd (2,96 percenta) a Kresťanská demokracia – Život a prosperita (1,22 percenta).Ďalšie strany a hnutia získali vo voľbách v BBSK menej ako jedno percento hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 21,87 percenta. Najviac voličov (27,19 percenta) prišlo voliť v okrese Banská Bystrica, najmenej (16,32 percenta) voličov hlasovalo v okrese Revúca.Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) mohlo podľa odhadu ŠÚ SR v sobotu hlasovať viac ako 4,4 milióna voličov. Hlasovať mohli nielen slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného štátu EÚ, ktorí majú v SR trvalý pobyt, ak o to požiadali. Z kandidátov 31 politických subjektov vyberali 14 slovenských europoslancov, ktorí budú mať päťročný mandát.