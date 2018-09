Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje nad 79 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 13. septembra (TASR) - Ceny ropy klesli a vymazali časť vysokých ziskov z predchádzajúceho dňa, keď na trhy začali vo väčšej miere pôsobiť signály, že rast dopytu po rope bude na budúci rok slabší, než sa čakalo. Dopyt podľa Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) môžu negatívne ovplyvniť pokračujúce obchodné konflikty.OPEC v stredu (12. 9.) zverejnil novú správu o vývoji dopytu po rope, podľa ktorej dopyt vo svete vzrastie na budúci rok o 1,41 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Najnovšia prognóza znamená v porovnaní s augustovým odhadom zhoršenie rastu dopytu o 20.000 barelov/deň.Ropný kartel poukázal okrem iného na zvyšujúce sa napätie v medzinárodnom obchode. Dôvodom sú hlavne spory USA a Číny, ktoré zasahujú do aktivít firiem po celom svete.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri klesla do 8.16 h SELČ o 39 centov na 79,35 USD (68,49 eura) za barel. V priebehu stredy sa cena Brentu dostala nakrátko nad 80 USD/barel, prvýkrát od konca mája.Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom dosiahla 69,90 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 47 centov.(1 EUR = 1,1585 USD)