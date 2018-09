Pre Bratislavu platí upozornenie na zhoršenú kvalitu ovzdušia

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Meteorológovia upozorňujú na zhoršenú kvalitu ovzdušia v Bratislave. Smogová situácia spôsobená prízemným ozónom trvá od stredy (12.8.) až do odvolania. Na svojej webovej stránke o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).vysvetlil SHMÚ. Pri tejto koncentrácii môžu ľudia pociťovať akútne účinky na zdravie. Ide napríklad o dráždenie očí, nosa a hrdla, pocit tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže zvýšená koncentrácia ozónu vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest.Meteorológovia preto odporúčajú obmedziť čas pobytu vonku a skrátiť vetranie obytných miestností. Ľudia by sa tiež mali zdržať aktivít, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia. Ide napríklad o natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie, fajčenie alebo voľné spaľovanie.Pri dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii ozónu sa môžu prejaviť aj chronické účinky.vysvetľujú meteorológovia. Pre ozón je preto stanovený maximálny počet prípadov prekročení za rok. Naposledy bola smogová situácia v Bratislave vyhlásená koncom augusta.