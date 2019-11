Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 62,60 USD/barel

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 6. novembra (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli, keď trhy zareagovali na informácie o výraznejšom než predpokladanom raste zásob ropy v USA.Americký ropný inštitút (API) zverejnil v utorok (5. 11.) odhad vývoja ropných zásob v Spojených štátoch za minulý týždeň, podľa ktorého sa zásoby zvýšili o 4,3 milióna barelov (1 barel = 159 litrov). Prognóza na trhoch bola zhruba trikrát miernejšia, analytici tesne pred zverejnením odhadov očakávali, že zásoby ropy sa v minulom týždni zvýšili približne o 1,5 milióna barelov.Trhy teraz čakajú na oficiálne informácie o vývoji zásob ropy zo strany amerického ministerstva energetiky. To ich oznámi v stredu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.37 h SEČ 62,62 USD (56,37 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 34 centov (0,54 %). Utorkové obchodovanie uzatvorila cena WTI rastom o 1,3 %.Pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom. Dosiahla 56,94 USD/barel, čo znamená pokles o 29 centov (0,51 %). Na záver utorkového obchodovania vzrástla o 1,2 %.(1 EUR = 1,1109 USD)