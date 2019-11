Rusko žiada uzavretie úradu predstaviteľa OSN v Bosne

Rakúsky diplomat Valentin Inzko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 6. novembra (TASR) - Rusko v utorok vyzvalo na zatvorenie úradu vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Valentina Inzka. Moskva tohto rakúskeho diplomata obvinila zo zaujatosti v prospech Západu, informovala agentúra AFP.S výzvou prišiel ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia po tom, ako Bezpečnostná rada (BR) OSN jednomyseľne schválila predĺženie vojenskej misie EÚ v Bosne o ďalší rok. Misia Eufor-Althea v krajine dohliada na implementáciu Daytonských mierových dohôd z roku 1995, ktoré ukončili vojnu v tejto balkánskej krajine.Nebenzia obvinil Valentina Inzka, že využil svoju najnovšiu správu, s ktorou v utorok vystúpil v BR OSN, aby presadzoval integráciu Bosny do euroatlantických štruktúr.vyhlásil ruský veľvyslanec.Kolegov z BR preto vyzval, abyuzavretie Inzkovho úradu. Pre takýto krok však na pôde BR OSN podľa AFP neexistuje dostatočná podpora.Vysoký predstaviteľ vo svojom utorkovom referáte varoval pred vážnym rizikom ohrozenia reforiem v Bosne a Hercegovine a hovoril o paralýze tamojšieho štátu v dôsledku vnútorných politických rozbrojov. Hlavnou otázkou podľa neho momentálne nie je to, ako Bosne pomôcť pokročiť vpred, ale ako "Niektorí analytici v súčasnosti považujú Bosnu a Hercegovinu za zástupné dejisko mocenského súboja medzi Washingtonom a Moskvou. Západné štáty opakovane obviňujú Rusko, že zasahuje do vnútorných záležitostí balkánskych štátov s cieľom zabrániť im vo vstupe do NATO.