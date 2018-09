Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 77,40 USD za barel

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 3. septembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, keď trhy reagovali na zvýšenú produkciu zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Navyše, ťažobné firmy v USA zvýšili počet aktívnych ropných vrtov, čo znamená, že ťažba v USA by mala v budúcnosti opäť vzrásť.Produkcia OPEC podľa posledných odhadov agentúry Reuters vzrástla minulý mesiac o 220.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 32,79 milióna barelov/deň. V prípade potvrdenia tohto odhadu to znamená tohtoročné maximum.Najvýraznejšie zvýšili ťažbu v porovnaní s júlom Líbya a Irak. Naopak, najviac klesla produkcia v Iráne, kde pre obavy z hrozieb USA, ktoré chcú od novembra zaviesť embargo na dovoz ropy z tejto krajiny, začali mnohí dovozcovia rušiť kontrakty na iránsku ropu.Okrem toho spoločnosť Baker Hughes uviedla, že počet aktívnych ropných vrtov v USA v minulom týždni vzrástol. Aj keď firmy pridali len dva vrty a ich počet tak dosiahol 862, je to prvé zvýšenie počtu aktívnych ropných vrtov za posledné tri týždne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri klesla do 8.08 h SELČ o 22 centov na 77,42 USD (66,45 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s októbrovým kontraktom zaznamenala pokles o 21 centov na 69,59 USD/barel.(1 EUR = 1,1651 USD)