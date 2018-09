Duterte sa v Izraeli ospravedlnil Obamovi za to, ako ho nazval

Rodrigo Duterte, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manila 3. septembra (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte sa v nedeľu ospravedlnil bývalému americkému prezidentovi Barackovi Obamovi za to, že ho v roku 2016 nazvalpovedal Duterte vo svojom prejave k filipínskej komunite v Izraeli, kde je momentálne na oficiálnej návšteve. Zároveň dodal, že Obamovikritiku na margo svojej tvrdej a kontroverzne vnímanej protidrogovej kampani, ktorá na Filipínach vyústila do mimosúdneho zabíjania osôb podozrivých z užívania alebo predávania drog.povedal Duterte, ktorého citovala agentúra DPA. Obamu ďalej filipínsky prezident opísal akoa vždyNaopak, súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa označil Duterte za svojhorozprávajúcehoHanlivý výrok na Obamovu adresu vyslovil Duterte v septembri 2016 v reakcii na novinársku otázku, čo by robil, ak by sa ho americký líder na summite Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Laose pýtal práve na protidrogovú kampaň a zabíjanie na Filipínach.Duterte sa takto vyjadril tesne pred odletom na summit, pričom v reakcii na jeho výrok Spojené štáty plánované bilaterálne stretnutie s Obamom zrušili, pripomenula DPA.Práve stretnutím s filipínskou komunitou odštartoval Duterte v nedeľu štvordňovú návštevu Izraela.Podľa odhadov žije v Izraeli 28.000 Filipínčanov. Filipínsky prezident, známy svojimi kontroverznými výrokmi, má počas návštevy na programe rozhovory s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuaom a ďalšími predstaviteľmi.