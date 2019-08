Ceny ropy klesli, cena skĺzla pod 53 USD, najmenej od začiatku augusta

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 26. augusta (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, pričom cena americkej WTI zaznamenala vyše dvojtýždňové minimum. Dôvodom je najnovšia eskalácia obchodného sporu medzi USA a Čínou, ktorá zvýšila obavy o ďalší vývoj svetovej ekonomiky.Americký prezident Donald Trump začiatkom augusta oznámil, že od 1. septembra USA zavedie dodatočné clá na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd USD (271,13 miliardy eur). Čína v posledných dňoch reagovala, že uvalí clá vo výške 5 % až 10 % na americký tovar v hodnote 75 miliárd USD, a to v dvoch fázach, najskôr od 1. septembra a potom od 15. decembra. Clá by sa mali celkovo dotknúť 5078 amerických produktov vrátane ropy.uviedli analytici banky Morgan Stanley. Zároveň dodali, že je tu riziko ďalšej eskalácie konfliktu. Nepriaznivý vplyv na ceny ropy čiastočne zmiernila informácia z USA, že počet aktívnych ropných vrtov za minulý týždeň klesol na vyše 1,5-ročné minimum, pričom tempo redukcie bolo najvýraznejšie za posledné štyri mesiace.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 8.28 h SELČ 58,90 USD za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 44 centov. Počas obchodovania klesla nakrátko na 58,24 USD/barel, najnižšiu hodnotu od 15. augusta.Cena americkej ľahkej ropy WTI zaznamenala 53,68 USD/barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (23. 8.) to znamená pokles o 49 centov. Počas obchodovania sa dostala až na 52,96 USD/barel, čo bola najnižšia hodnota WTI od 9. augusta.(1 EUR = 1,1065 USD)