I. Mišová: Mentálne postihnutých treba vzdelávať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. augusta (TASR) - Ľudia s mentálnym postihnutím potrebujú podporu aj v oblasti vzdelávania.uvádzajú predstavitelia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR.Na Slovensku sú podľa riaditeľky združenia Ivety Mišovej špeciálne škôlky aj integrované škôlky, avšak nikto nezaručí rodine, že dieťa s mentálnym postihnutím bude do takejto škôlky prijaté.konštatuje Mišová. Možnosti pre takéto deti podľa nej závisia od miesta bydliska rodiny a dostupných služieb.priblížila.Žiakov s mentálnym postihnutím na Slovensku v minulosti vzdelávali v osobitných a pomocných školách a aj dnes sú vzdelávaní v špeciálnych základných školách.tvrdí riaditeľka ZPMP v SR. Podľa nej je len málo ľudí s mentálnym postihnutím na Slovensku zaradených do bežnej školy.Vzhľadom na postupnú implementáciu Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím predstavitelia ZPMP v SR predpokladajú, že v najbližších rokoch sa budú viesť široké diskusie o modeli inkluzívneho vzdelávania, postavenom predovšetkým na rovnosti všetkých ľudí a akceptácii toho, že niekto je iný.tvrdia zástupcovia ZPMP v SR. Takéto vzdelávanie považujú za mimoriadne dôležitý a efektívny nástroj v oblasti komunitnej starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím a prostriedok zaradenia týchto ľudí do spoločnosti.