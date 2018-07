Ceny ropy klesli, cena WTI skĺzla k 69 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali pokles, pričom cena americkej ropy WTI skĺzla k hranici 69 USD za barel (159 litrov). Navyše, za celý mesiac smerujú ceny komodity k najväčšiemu poklesu za posledné dva roky. Na jednej strane ich ovplyvnila informácia, že členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšili v júli produkciu na najvyššiu úroveň v tomto roku a na druhej vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré naznačujú, že Irán by sa sankciám na vývoz svojej ropy mohol vyhnúť.Trump v pondelok (30.7.) nečakane vyhlásil, že je ochotný stretnúť sa s iránskym prezidentom Rúháním, a to bez stanovenia "predbežných podmienok". Predstavitelia Iránu ale ponuku odmietli a uviedli, že Trump by mal najskôr odvolať odstúpenie Spojených štátov od zmluvy o iránskom jadrovom programe a zrušiť nové sankcie uvalené na Irán.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom, ktorý v utorok vyprší, klesla do 19.14 h SELČ o 65 centov na 74,32 USD (63,33 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI klesla až o 1,10 USD na 69,03 USD/barel.Za mesiac júl klesla cena Brentu zhruba o 6 % a cena WTI približne o 7 %. V obidvoch prípadoch tak smerujú ceny ropy k najväčšiemu mesačnému poklesu od júla 2016.