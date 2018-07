Pápež sa stretol s účastníkmi miništrantskej púte aj zo Slovenska

Archívna snímka, pápež František. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vatikán 31. júla (TASR) - Pápež František sa v utorok na Námestí sv.Petra vo Vatikáne stretol s asi 60.000 účastníkmi XII. medzinárodnej miništrantskej púte, mladými ľuďmi z 18 krajín sveta vrátane ČR i SR.Najviac účastníkov púte prišlo do Vatikánu z Nemecka (asi 50.000). Informoval o tom Vatikánsky rozhlas, ako aj tlačová agentúra DPA.Hlavu katolíckej cirkvi pozdravil v úvode stretnutia biskup diecézy zo srbského Zrenjaninu Ladislav Nemet, predseda Medzinárodného miništrantského zväzu Coetus Internationalis Ministrantium (CIM). Ten vznikol v roku 1960 a ktorý usporadúva podobné púte so štvorročnou až päťročnou periodicitou už po desaťročia.Pápež František si prevzal od niekoľkých účastníkov stretnutia z radov miništrantov z Nemecka, Ukrajiny a USA dva symbolické darčeky - farebný náramok vyjadrujúci jednotu spoločenstva miništrantov okolo oltára a púťovú šatku bielej farby.Hlava katolíckej cirkvi následne odpovedala na otázky vybraných hostí. Pápež sa vo večerných hodinách zúčastní aj na bohoslužbách, ktorých súčasťou bude jeho modlitba za pokoj v súlade s tohtoročným mottom púte -Po záverečnom požehnaní, ktoré bolo naplánované zhruba na 20.00 hod, pápež zašle miništrantom na celom svete pozdravné posolstvo prostredníctvom aplikácie goRome!, ktorá je prístupná v piatich jazykoch. Miništranti ju budú môcť využívať podobne ako v príprave na stretnutie až do konca svojho pobytu vo Vatikáne 3. augusta.Stretnutie sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia. Vzhľadom na extrémne horúčavy stáli v jeho dejisku pripravené na ochladenie vodné delá, hasiči sa pokúšali aspoň improvizovanou sprchou z hadíc zmierniť u prítomných negatívne vplyvy súčasného počasia. Pápež František v tejto súvislosti vyzdvihol odvahu zhromaždených mladých ľudí.