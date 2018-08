Ceny ropy klesli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Singapur 13. augusta (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli. Americká WTI sa obchoduje na úrovni okolo 67,50 USD (58,92 eura) za barel. Dôvodom je zhoršenie vyhliadok vývoja dopytu predovšetkým v Ázii pre obchodné spory. A to aj napriek tomu, že sankcie USA proti Iránu zrejme spôsobia pokles ponuky na trhu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v pondelok ráno o 9.04 SELČ predával po 67,48 USD. To bolo o 15 centov alebo 0,22 % menej než v piatok (10. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si počas piatka pripísal 82 centov alebo 1,3 % a uzavrel na úrovni 67,63 USD za barel. Októbrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v pondelok ráno zlacnel o 20 centov alebo 0,27 % na 72,61 USD za barel.Zintenzívnili sa signály spomaľovania ekonomickej expanzie a dopytu po rope, a to predovšetkým na veľkých ázijských rozvíjajúcich sa trhoch. To má negatívny vplyv na ceny čierneho zlata.uviedla v pondelok singapurská maklérska firma Phillip Futures.Ďalším faktorom, ktorý má negatívny vplyv na ceny, je zvyšovanie zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a USA.