Tradičné ANKETY 2018

Bratislava 13. augusta (OTS) - Piateho januára 2018 boli vyhlásené tradičné ankety 25-ročného združenia Neformálne ekonomické fórum Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru. Aký je ich stav po 218-tich dňoch života k 11. 8. 2018 na www.hospodarskyklub.sk ? Nominácie pokračujú do 20. novembra a hlasovanie do konca 2018. roka.Desať nominovaných, 720 došlých hlasov1. – 2. P. Mihók, predseda SOPK, a A. Barcík, generálny riaditeľ Považská cementáreň, a.s., laureát „Mierovej ceny zo Slovenska 2015“ za rok 2016, po 211 hlasov, 3. P. Demeš, bývalý minister zahraničných vecí SR, 109 hlasovŠesť nominovaných zo SR, štyria zo zahraničia, 1879 došlých hlasovPoradie nominovaných zo SR : 1. S. M. Obadi a kol., za knihu „Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky“, 536 hlasov, 2. prof. MUDr. B. Rudinský, neurochirug, 457 hlasov, M. Kuffa, rímsko-katolícky kňaz, 279 hlasovPoradie nominovaných zo zahraničia : 1. M. Salvini, taliansky politik, 188 hlasovŠesť nominovaných, 1271 došlých hlasovPoradie : 1. V. V. Putin, ruský prezident, 314 hlasov,2. S. Kurz, rakúsky kancelár, 276 hlasov,3. V. Orbán, maďarský premiér, 237 hlasovPäť nominovaných, 755 došlých hlasovPoradie : 1. Poštová banka, 234 hlasov, ...Dvadsaťdva nominovaných, 1510 došlých hlasovPoradie : 1. P. Mihók, predseda SOPK, 331 hlasov, ...Desať nominovaných, 2889 došlých hlasovPoradie : 1. A. E. Junitskij, ruský vedec, 888 hlasov, 2. gen. Ch. de Gaulle in memoriam, 654 hlasov, 3. Kim Jong Un, predstaviteľ KĽDR a Moon Jae In, prezident Korejskej republiky, 325 hlasov.