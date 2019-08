Ceny ropy klesli, no smerujú k výraznému týždňovému zisku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo

New York 30. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok klesli, pričom americká ľahká ropa Western Texas Intermediate (WTI) v dôsledku hurikánu blížiaceho sa k Floride takmer o 4 %. Napriek tomu ropné trhy smerujú k najväčšiemu týždňovému nárastu od začiatku júla.Termínované obchody pre severomorskú ropnú zmes Brent do 17.20 SELČ klesli o 79 centov (1,3 %) na 60,29 USD za barel (54,63 eura). WTI stratila 2,09 USD (3,7 %) na 54,62 USD za barel.Hurikán Dorian, ktorý sa v piatok priblížil k Floride, nabral na sile, čím narastá riziko, že časť tohto amerického štátu zasiahne prudký vietor, búrky a rozsiahle zrážky. To by znamenalo pokles dopytu po rope a palivách.Podľa agentúry Reuters ceny ropy od aprílového vrcholu spadli približne o 20 %, sčasti pre obavy, že obchodná vojna medzi USA a Čínou oslabí svetové hospodárstvo, a tým zníži aj dopyt po rope. Brent v auguste smeruje k mesačnému poklesu o 7,4 %, WTI by mohol stratiť 6,3 %.