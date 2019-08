Gyurcsány odmietol tvrdenie Fideszu, že chce zbúrať hraničné zábrany

Ferenc Gyurcsány, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 30. augusta (TASR) - Predseda maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) a expremiér Ferenc Gyurcsány v piatok ostro odmietol tvrdenie vládnej strany Fidesz, že jeho zámerom je búrať zábrany na hraniciach Maďarska.Fidesz predtým oznámil, že na budúci týždeň spustí informačnú kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami, v ktorej bude varovať pred údajným zámerom Gyurcsánya zlikvidovať plot na južných hraniciach.Hovorca parlamentnej frakcie Fideszu János Halász povedal, že Fidesz chce v kampani upriamiť pozornosť na to, že Gyurcsány by zbúral hraničné zábrany, a že by vpustil do krajiny migrantov.Expremiér následne na Facebooku napísal, že nemá v úmysle búrať hraničné zábrany.zdôraznil Gyurcsány.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)