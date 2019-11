Ceny ropy koncom týždňa vzrástli o vyše 1,6 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. novembra (TASR) - Ceny ropy v závere týždňa vzrástli o vyše 1,6 %, pričom cena ropy Brent uzatvorila výrazne nad 63 USD za barel (159 litrov). Optimizmus na trhoch podporili informácie z Washingtonu, že USA a Čína by mohli v blízkom období uzatvoriť predbežnú dohodu o obchode. Rast cien mohol byť ešte vyšší, obmedzili ho však informácie o rastúcej produkcii v štátoch mimo Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC).Trhy podporilo najmä vyjadrenie amerického ministra obchodu Wilbura Rossa. V rozhovore pre Fox Business Network v piatok (15. 11.) uviedol, že je tu veľmi vysoká pravdepodobnosť, že USA uzatvoria s Čínou prvú fázu obchodnej dohody.Čiastočne rast cien ropy obmedzili informácie Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA). Tá v najnovšej mesačnej správe uviedla, že rast produkcie v krajinách mimo OPEC sa na budúci rok v porovnaní s rokom 2019 zrýchli. Výraznejšie by produkcia mala vzrásť najmä v USA, ale aj v Nórsku, Brazílii a Guyane.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári vzrástla v závere piatkového obchodovania o 1,02 USD (1,64 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 63,30 USD (57,37 eura) za barel. Rast zaznamenala aj za celý týždeň, už druhý týždeň po sebe, pričom dosiahol 1,3 %.Aj cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom sa zvýšila o viac než 1,6 %. V závere piatkového obchodovania dosiahla 57,72 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke znamená rast o 95 centov (1,67 %). Podobne ako v prípade Brentu aj cena WTI zaznamenala týždenný rast, tiež druhý týždeň po sebe. Týždenný rast dosiahol 0,8 %.