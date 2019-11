Slovenské moria: Samosprávy pri vodných nádržiach sa spojili

Ilustračná snímka Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Kvakovce 16. novembra (TASR) - Vznik neformálneho združenia miest a obcí z okolia vodných nádrží na Slovensku pod symbolickým názvom "Slovenské moria" prinieslo stretnutie zástupcov samospráv, ktoré sa tento týždeň konalo v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Cieľom združenia je vytvorenie priestoru na odbornú diskusiu o problémoch, ktoré trápia samosprávy aj ľudí v týchto oblastiach.informovala TASR Simona Durkajová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.Stredajšie (13. 11.) rokovanie iniciovali starostovia Jaroslav Makatúra z Malej Domaše a Radovan Kapraľ z Kvakoviec z okresu Vranov nad Topľou z okolia Veľkej Domaše. Zastúpenie mali samosprávy z oblastí vodných nádrží, ako sú Zemplínska šírava, Ružín, Liptovská Mara, Oravská priehrada či Sĺňava.Primátori a starostovia v diskusii uvádzali konkrétne skúsenosti z praxe, ako aj príklady nedostatočnej legislatívy, ktorá by upravovala napríklad fungovanie rekreačných oblastí.informovala ďalej Durkajová.Mestá aj obce trápia problémy s odpadom, čiernymi skládkami, legislatíva podľa nich napríklad neupravuje, kto by mal zbierať separovaný odpad v rekreačných oblastiach. Chýba tiež polícia, ktorá by pomáhala riešiť problémy v letných centrách turizmu podobne, ako to robí slovenská polícia v Chorvátsku. Na vodných nádržiach podľa primátorov a starostov chýba jednotný záchranný systém, ako je napríklad horská záchranná služba v zimných strediskách. Niektoré samosprávy pociťujú aj problémy na úseku spolupráce so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), ktorý podľa nich prenajíma pozemky v okolí vodných nádrží bez vedomia obcí aj miest, bez transparentných súťaží a jasných pravidiel.Starostovia z okolia vodného diela Gabčíkovo sa z rokovania na Domaši ospravedlnili pre pracovnú zaneprázdnenosť, podporujú však spoločný postup samospráv, ktorý povedie k riešeniu najpálčivejších problémov.