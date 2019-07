Ceny ropy koncom týždňa vzrástli, za celý týždeň však klesli

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 7. júla (TASR) - Ceny ropy zaznamenali na záver tohto týždňa rast, keď ich nahor potiahlo rastúce napätie na Blízkom východe v súvislosti s Iránom a čiastočne trhy podporilo aj rozhodnutie skupiny OPEC+ predĺžiť program znižovania ťažby o deväť mesiacov. Za celý týždeň však ceny klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles o vyše 3 %.Na začiatku týždňa sa štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších 10 štátov na čele s Ruskom, ktoré spolu tvoria takzvanú skupinu OPEC+, dohodli na predĺžení programu obmedzovania ťažby až do konca marca budúceho roka. Pôvodný 6-mesačný program vypršal 30. júna.Navyše, zvyšuje sa napätie medzi Iránom a západnými štátmi. Pôvodne ceny tlačili nahor sankcie Washingtonu, ktorý pred vyše rokom jednostranne odstúpil od jadrovej dohody s Teheránom, najnovšie však vznikol spor aj medzi Iránom a Britániou, ktorá vo vodách Gibraltáru zadržala iránsky supertanker. To sa odrazilo najmä na vývoji ceny Brentu.povedal Phil Flynn, analytik zo spoločnosti Price Futures Group v Chicagu.Rast cien ropy v závere týždňa čiastočne zmiernil pokračujúci obchodný konflikt medzi Čínou a USA, ktorý zasahuje do vývoja ekonomiky. Na budúci týždeň sa však očakáva pokračovanie rozhovorov.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla na záver piatkového (5. 7.) obchodovania 64,23 USD (57,04 eura) za barel. V porovnaní so štvrtkovou (4. 7.) uzávierkou to predstavuje rast o 93 centov (1,47 %). Cena americkej ropy WTI zaznamenala na záver piatkového obchodovania 57,51 USD/barel a oproti stredajšej (3. 7.) uzávierke (vo štvrtok sa pre oslavy Dňa nezávislosti neobchodovalo) vzrástla o 17 centov (0,30 %).Za celý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch klesli. Cena americkej WTI klesla za týždeň o 1,8 % a cena ropnej zmesi Brent zaznamenala pokles až o 3,3 %.(1 EUR = 1,1260 USD)