Ružinov. Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) – Bratislavský Ružinov hospodáril vlani s prebytkom viac ako 2,88 milióna eur, Staré Mesto skončilo s prebytkom viac ako 2,44 milióna eur. Vyplýva to zo záverečných účtov mestských častí za rok 2018, ktoré schválili miestni poslanci na posledných rokovaniach zastupiteľstiev.Ružinovská samospráva výsledok hospodárenia hodnotí neutrálne.uviedol pre TASR ružinovský starosta Martin Chren. Šéfka staromestskej samosprávy Zuzana Aufrichtová poznamenala, že vlaňajší rozpočet bol nastavený konzervatívne a neboliktoré mestská časť neočakávala.Najviac výdavkov, približne 17,5 milióna eur, vynaložil Ružinov do kapitoly vzdelávania. Na sociálne zabezpečenie išlo viac ako 4,5 milióna eur, na ochranu životného prostredia 2,5 milióna eur, pričom v tejto sume je zahrnuté nakladanie s odpadmi, letná a zimná údržba či údržba detských ihrísk. Rekonštrukcia povrchu vozoviek stála takmer trištvrte milióna eur.Mnohé naplánované veci sa však mestskej časti v minulom roku zrealizovať nepodarilo a presunula ich do tohto roka. Týka sa to napríklad kúpy budovy starej radnice Prievoz, presunuté boli tiež niektoré rekonštrukcie a nižšie čerpanie bolo zároveň aj v položke územných plánov zón.doplnila Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu. Zvyšná časť peňazí bude presunutá do rezervného fondu.Staré Mesto v minulom roku investovalo okrem školských a predškolských zariadení a opráv ciest a chodníkov napríklad aj do závlahového systému v Belopotockého parku či Medickej záhrade, revitalizácie Šafárikovho námestia, rekonštrukcie Pisztoriho paláca či do začiatku budovania zariadenia opatrovateľskej služby. Ušetrené peniaze presúva mestská časť do rezervného fondu, fondu rozvoja bývania, fondu na obnovu škôl a školských zariadení.