Ceny ropy mierne klesli, americká WTI sa obchoduje nad 58 USD za barel

Singapur 24. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli. Americká WTI sa obchodovala nad úrovňou 58 USD (52,80 eura) za barel. Slabé údaje z Európy a Japonska totiž spôsobili, že trh sa teraz viac sústredí na slabé vyhliadky dopytu a neistota týkajúca sa dodávok zo Saudskej Arábie ustúpila do pozadia.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v utorok ráno o 7.59 h SELČ predával po 58,33 USD. To bolo o 31 centov alebo 0,53 % menej ako v pondelok (23. 9.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Americká ropa si počas pondelka pripísala 55 centov alebo 1 % a uzavrela na úrovni 58,64 USD za barel. Novembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v utorok ráno zlacnel o 38 centov alebo 0,58 % na 64,39 USD za barel.uviedol analytik spoločnosti CMC Markets Michael McCarthy a poukázal na slabé čísla z výrobného sektora veľkých európskych ekonomík, rovnako ako z Japonska:Ceny ropy však zostávajú po útokoch na ropné zariadenia v Saudskej Arábii zo 14. septembra relatívne zvýšené. Agentúra Reuters priniesla správu, že Saudská Arábia už obnovila vyše 75 % z obmedzenia produkcie, ku ktorému došlo v dôsledku útokov, a k plnej produkcii by sa mala vrátiť niekedy začiatkom budúceho týždňa. Wall Street Journal však v pondelok uviedol, že opravy na zariadeniach môžu trvať o celé mesiace dlhšie, než sa predpokladalo.(1 EUR = 1,0985 USD)