Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške 48 eur mesačne

Bratislava 24. septembra (TASR) - Na sumu takmer 48 eur vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum. Úprava štipendia reaguje na zvýšenie sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ku ktorému došlo od 1. júla. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Stredoškolské štipendiá poskytuje rezort školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie. "uviedol rezort školstva.Výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa a je stanovená ako 50 percent minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 percent (prospech do 2,5 vrátane), respektíve 25 percent tohto minima (prospech do 3,5 vrátane).poznamenalo ministerstvo školstva.O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.priblížil rezort školstva. Najvyšší počet štipendií bol vyplatený v Košickom (19.339) a Prešovskom kraji (18.054), najmenej v Trenčianskom (1276) a Bratislavskom kraji (954). Priemerná suma mesačného štipendia dosiahla úroveň 37,24 eura, čo predstavuje medziročne nárast o 1,13 eura.