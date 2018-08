Ceny ropy mierne klesli, americká WTI sa obchoduje pod 69 USD za barel

Ilustračné foto.Foto: TASR/AP Ilustračné foto.Foto: TASR/AP

Tokio/Singapur 3. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok ráno mierne klesli po výraznom štvrtkovom (2.8.) náraste. Americká WTI sa obchoduje pod hranicou 69 USD (59,40 eura) za barel. Dôvodom štvrtkového posilnenia boli očakávania, že ropné rezervy v USA sa znížia. Zdražovanie však bolo limitované vyhliadkami na zvýšenie globálnej ponuky.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v piatok ráno o 8.10 SELČ predával po 68,88 USD. To bolo o osem centov alebo o 0,12 % menej než vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si vo štvrtok pripísal 1,30 USD alebo 1,9 % a uzavrel na úrovni 68,96 USD za barel. Októbrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok ráno zlacnel o 14 centov alebo 0,19 % na 73,31 USD za barel.Zásoby ropy v USA v uplynulom týždni celkovo stúpli o 3,8 milióna barelov na 408,7 milióna barelov, ukázala správa amerického ministerstva energetiky. Avšak rezervy v dôležitom prekladisku a skladisku Cushing klesli o 1,3 milióna barelov.Podľa expertov bolo zníženie zásob v Cushingu rozhodujúcim faktorom, ktorý vo štvrtok podporil ceny čierneho zlata. To totiž signalizuje, že minulotýždňový celkový nárast zásob nebude mať dlhé trvanie.Naopak, negatívny vplyv na ceny majú obavy, že eskalácia obchodného sporu medzi USA a Čínou zníži dopyt, rovnako ako vyhliadky na zvýšenie ponuky na trhu.