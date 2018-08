Pred tropickou búrkou Džongdari evakuovali v Šanghaji 130.000 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 3. augusta (TASR) - V dôsledku tropickej búrky evakuovali v Šanghaji do provizórnych úkrytov 130.000 ľudí, informovala v piatok agentúra AP.Tajfún Džongdari ešte pred príchodom do Šanghaja - hospodárskeho centra Číny - v piatok ráno miestneho času síce znížil svoju intenzitu na tropickú búrku, stále ho však sprevádzal mohutný vietor. Očakáva sa, že prírodný živel prechodom západne cez deltu rieky Jang-c'-ťiang na intenzite stratí ešte viac.Tajfún sa pred príchodom do Šanghaja prehnal cez Japonsko, kde skomplikoval dopravu, spôsobil rozsiahle výpadky elektriny a pripravil o život najmenej 16 ľudí.Čínska finančná metropola Šanghaj doposiaľ informácie o spôsobených škodách neposkytla. Avšak v dôsledku tropickej búrky došlo na oboch mestských letiskách k zrušeniu 151 letov. Úrady taktiež uzavreli 122 parkov.Džongdari, čo v kórejčine znamená škovránok poľný, je 12. tajfúnom tohtoročnej tajfúnovej sezóny.