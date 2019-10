Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje okolo 58,80 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

New York 22. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne klesli. Vývoj na trhoch totiž stále čiastočne ovplyvňujú informácie zo Spojených štátov aj Číny. Tie vyvolali obavy, že obchodný spor by mohol pokračovať naďalej, čo by sa odrazilo na dopyte po rope.Trhy na jednej strane zneistilo vyjadrenie amerického ministra obchodu Wilbura Rossa, že k podpisu čiastočnej dohody medzi USA a Čínou oznámenej 11. októbra vo Washingtone nemusí dôjsť v novembri, ako sa očakáva. Ako povedal,. Podľa neho je omnoho dôležitejšie, aby dohoda s Čínou bola kvalitná než to, kedy bude podpísaná.Okrem toho napätie medzi Čínou a USA môžu zhoršiť plány Pekingu zaviesť voči USA odvetné sankcie v hodnote 2,4 miliardy USD (2,15 miliardy eur). K tomu chce Čína pristúpiť za to, že Washington nerešpektoval verdikt Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v colnej kauze ešte z éry prezidenta Baracka Obamu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 7.32 h SELČ 58,81 USD za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 15 centov. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v novembri dosiahla 53,20 USD/barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 11 centov.(1 EUR = 1,1173 USD)