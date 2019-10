Kedy môže nedostatok magnézia bolieť? Foto: Magnerot Foto: Magnerot

Bratislava 22. októbra (OTS) - Magnézium (horčík) prijímame podobne ako iné dôležité prvky predovšetkým vo vyváženej a zdravo pripravenej strave. Nesprávna, teda nevyvážená alebo nezdravo pripravená strava spolu so situáciami a životnými okolnosťami, v ktorých hladina magnézia klesá nám môže pripraviť aj bolestivé chvíle.Športovci po serióznejšom výkone, budúce mamičky, ženy počas obdobia menštruácie, či ľudia v pokročilejšom veku – tí všetci majú pravdepodobne pravidelné skúsenosti s kŕčmi a bolesťou svalov. Niekedy stačí uvoľňujúca masáž, ktorú si naordinujeme i vykonáme sami. No často nás takáto nepríjemná bolesť dokáže vyradiť z aktívneho života na dlhší čas. Ako nám v takých prípadoch môže pomôcť magnézium ? Pôsobí na tonus hladkých svalov a tak je nápomocné pri zmierňovaní všetkých vyššie spomenutých symptómoch.Nevidíme ho, no patrí k najdôležitejším orgánom nášho tela. V našej kultúre je dokonca aj symbolom charakteru a lásky – srdce. V dnešnej dobe trápia problémy so srdcom stále častejšie aj mladšiu generáciu. Starostlivosť o srdce by sme teda nemali podceňovať v žiadnom veku. Magnézium pomáha v súvislosti s koronálnou chorobou srdca a artériovou hypertenziou. Je samozrejmé, že správny a zdravý životný štýl je pre naše zdravie absolútnym základom, no popri zdravom životnom štýle a vyváženej strave je magnézium naozaj dobrý pomocník.Kedysi ho ľudia takmer ani nepoznali a ak, tak len v naozaj vypätých a výnimočných situáciách. Dnes je stres každodennou súčasťou nášho pracovného i rodinného života a málokto z nás ho vníma ako vážny problém. Stres však vážnym problémom je. Niekedy sa mu hovorí aj nenápadný zabijak – to preto, lebo si ho všimneme (alebo začneme považovať za problém) často až vtedy, keď je už neskoro. Aj tu je magnézium jedným z užitočných pomocníkov. Pomáha so znižovaním napätia, trasľavosti, tenznej bolesti hlavy a tiež v boji proti únavovému syndrómu.Sú situácie, keď je doplnkový prísun magnézia naozaj užitočný. Aktívne športovanie, tehotenstvo, obdobie stresu, kŕče a podobne. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy, ktorý zároveň zvyšuje ich vstrebávanie. Môžeme ju nájsť aj v koreňovej zelenine, ovčom mlieku či srvátke.Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.