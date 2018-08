Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu je asi 73,30 USD za barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 6. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v pondelok mierny rast, keď trhy zareagovali na prekvapujúci pokles produkcie ropy v Saudskej Arábii. Navyše, počet aktívnych ropných vrtov v USA sa mierne znížil, čo signalizuje miernejšie tempo ťažby v Spojených štátoch v nasledujúcom období.Kľúčový vývozca ropy Saudská Arábia ťažila v júli okolo 10,29 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov), uviedli dva zdroje z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). To je približne o 200.000 barelov denne menej ako v predchádzajúcom mesiaci. K poklesu došlo napriek prísľubu kartelu OPEC, ktorého je Saudská Arábia fakticky lídrom, že od júla zvýši produkciu ropy, pričom samotný Rijád prisľúbilzvýšenie.Okrem toho spoločnosť Baker Hughes informovala, že americké ropné firmy znížili minulý týždeň počet aktívnych ropných vrtov o dva na 859. Bolo to ich druhé zníženie za posledné tri týždne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom vzrástla do 7.31 h SELČ o 10 centov na 73,31 USD (63,26 eura) za barel. Opäť sa tak vrátila k rastu po poklese na záver minulého týždňa, v ktorom zároveň zaznamenala pokles aj za týždeň ako celok. Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v septembri sa zvýšila o 21 centov na 68,70 USD/barel. Podobne ako v prípade Brentu, aj cena WTI klesla v závere minulého týždňa, ako aj za celý týždeň.(1 EUR = 1,1588 USD)