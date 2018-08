Cyklotrasa do obce Hniezdne stále nie je oficiálne v prevádzke

Ilustračná snímka, cyklotrasa Foto: TASR Ilustračná snímka, cyklotrasa Foto: TASR

Stará Ľubovňa 6. augusta (TASR) - Aktivity súvisiace s vybudovaním takmer štvorkilometrového úseku cyklotrasy, spájajúceho mesto Stará Ľubovňa a obec Hniezdne, sa dostali do záverečnej fázy. Radnica v Starej Ľubovni v tejto súvislosti upozorňuje, že hoci nový chodník s asfaltovým povrchom obyvatelia i návštevníci aktívne využívajú takmer každý deň, oficiálne ešte otvorený pre verejnosť nebol. Stane sa tak najneskôr do konca septembra.Trať pre cyklistov vedie od Vendo Parku v Starej Ľubovni až po Kovanecký most v obci Hniezdne. „V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie, kde čakáme na vydanie stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Starej Ľubovni," uviedol prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni Aleš Solár.Dodal, že vyhotovený Prevádzkový poriadok cyklotrasy Stará Ľubovňa - Hniezdne, ktorý má stanoviť práva a povinnosti osôb zdržiavajúcich sa na cyklotrase, ale aj jej správcu, prešiel pripomienkovým konaním všetkých zainteresovaných strán. Zverejnený bude na webe mesta a Verejnoprospešných služieb, ako prevádzkovateľa, a tiež v skrátenej tlačenej podobe umiestnený aj na troch miestach pozdĺž cyklotrasy. „V súčasnosti tiež zabezpečuje Mestská polícia (MsP) obstaranie dvoch kamier, a to jednej statickej a jednej otočnej, ktoré budú osadené na samostatnom stĺpe pri budove Slovenského vodohospodárskeho podniku. Kamerový systém však nedokáže zachytiť celý úsek chodníka. Väčší počet kamier však nie je možné inštalovať z dôvodu komplikovaného prístupu k zdroju elektrickej energie," upozornil Solár a dodal, že na bezpečnosť budú aktívne dozerať príslušníci MsP a Miestnej občianskej poriadkovej služby.V priebehu nasledujúcich týždňov taktiež osadia zábrany zamedzujúce vstupu motorových vozidiel na cyklochodník. Pozdĺž neho pribudne aj mobiliár v podobe lavičiek a odpadkových košov. V procese riešenia sú aj problémy týkajúce sa zosuvu pôdy z pozemku na svahu, ktorý je v súkromnom vlastníctve. „Jeho majiteľa sme viackrát vyzývali k prijatiu konkrétnych opatrení, ktoré by zabraňovali znečisteniu cyklotrasy nánosmi bahna, k náprave však doteraz nedošlo. Konkrétne opatrenia má vykonať najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca," doplnil prednosta.Na záver upozornil aj na fakt, že mesto síce momentálne užívanie cyklotrasy verejnosťou nezakázalo, pohyb jednotlivcov po nej je však spojený s istými rizikami. Celý proces jej vybudovania a následného sprevádzkovania nie je stále uzavretý.