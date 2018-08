Ceny ropy mierne vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 75,80 USD/barel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Singapur 27. augusta (TASR) - Ceny ropy zaznamenali rast, jeho tempo je však minimálne, keďže na trhy pôsobia protichodné vplyvy. Na jednej strane ceny nahor posúvajú očakávania poklesu vývozu ropy z Iránu v dôsledku amerických sankcií, ako aj informácie o najvýraznejšom poklese aktívnych ropných vrtov v USA za vyše dva roky, na druhej strane na ne tlačia obavy z ďalšej eskalácie obchodného sporu medzi USA a Čínou. Ten môže zasiahnuť do vývoja ekonomiky, čo by malo nepriaznivý vplyv na dopyt po rope.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri vzrástla do 7.35 h SELČ o tri centy na 75,85 USD za barel (159 litrov). O tri centy sa zvýšila aj cena americkej ľahkej ropy WTI a dosiahla 68,75 USD/barel.Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, počet aktívnych ropných vrtov v USA klesol v minulom týždni o deväť na 860. To znamená najväčší pokles od mája 2016. Pokles ich počtu signalizuje, že objem produkcie v USA by mal v najbližšom období klesnúť. Ceny ropy podporujú aj sankcie USA voči Iránu, v rámci ktorých chce Washington od novembra zablokovať vývoz komodity z tejto krajiny.Rozsah rastu cien však brzdí pokračujúci obchodný spor medzi Washingtonom a Pekingom. Obe krajiny minulý týždeň uviedli do platnosti druhé kolo vzájomných dovozných ciel, teraz na tovar v hodnote 16 miliárd USD (13,81 miliardy eur). Upokojenie sporu sa v dohľadnom čase neočakáva, keďže americký prezident Donald Trump zvažuje ďalšie clá na čínsky tovar až za 200 miliárd USD. Na to čínska vláda oznámila, že na každé ďalšie clá môže Washington očakávať ráznu odpoveď.(1 EUR = 1,1588 USD)