Pápež: Rodičia homosexuálnych detí by nemali potomkov odsudzovať

Knock 27. augusta (TASR) - Pápež František na záver návštevy Írska v nedeľu vyhlásil, že rodičia homosexuálnych detí by nemali svojich potomkov odsudzovať, ignorovať ich sexuálnu orientáciu ani ich vyhadzovať z domu. Mali by sa s nimi radšej modliť, rozprávať a snažiť sa ich pochopiť. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Pápež po ukončení Svetového stretnutia rodín, ktoré sa minulý týždeň konalo v Írsku, uviedol pred novinármi:František dostal od novinárov otázku, čo by povedal otcovi, ktorého dieťa sa práve priznalo k homosexualite. František odpovedal, že by najprv navrhol modlitbu.Pápež dodal, že možno bude potrebné vyhľadať psychiatrickú pomoc, ak sa u dieťaťa začnú prejavovaťvlastnosti či stránky, ale niečo iné je, ak sa k homosexualite prizná dospelý človek.Pápež vyzval rodičov, aby nereagovali mlčaním.Hlava rímskokatolíckej cirkvi upozornila: