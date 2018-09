Ceny ropy mierne vzrástli

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Singapur 21. septembra (TASR) - Ceny ropy v piatok mierne vzrástli po štvrtkovom (20. 9.) poklese, keď americký prezident Donald Trump vyzval Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), aby znížili ceny čierneho zlata. Predstavitelia OPEC sa počas víkendu stretnú v Alžírsku a budú rokovať o ťažobnej politike kartelu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa o 8.40 SELČ predával po 70,39 USD (59,81 eura). To bolo o 7 centov alebo 0,10 % viac než vo štvrtok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt počas štvrtka klesol o 45 centov alebo o 0,6 % a uzavrel na úrovni 70,32 USD za barel. Októbrový kontrakt na WTI, ktorý vo štvrtok expiroval, uzavrel štvrtkové obchodovanie so stratou 32 centov alebo 0,55 % na úrovni 70,80 USD za barel.Novembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent v piatok ráno zdražel o 24 centov alebo 0,30 % na 78,94 USD za barel.Trump vo štvrtok opäť vyzval OPEC, aby urýchlene znížila ceny ropy. Kartel to podľa neho musí urobiť, keďže USA poskytujú vojenskú ochranu členským krajinám na Blízkom východe. Trumpova výzva však mala len obmedzený vplyv na ceny čierneho zlata.Trump je už dlho presvedčený, že OPEC svojou ťažobnou politikou tlačí na rast cien. Experti však upozorňujú, že jedným z dôležitých faktorov ovplyvňujúcich aktuálny vývoj cien na trhu s ropou, sú sankcie USA proti Iránu, ktoré vstúpia do platnosti v novembri.