Odborníci budú na školách prednášať o Alzheimerovej chorobe

Bratislava 21. septembra (TASR) – Na odtabuizovanie problematiky Alzheimerovej choroby sa zamerajú odborníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) počas besied a prednášok v druhej polovici septembra. Žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom priblížia aj spôsoby a možnosti aktívneho životného štýlu, ktorý môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu ľudí s demenciou. Informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.uvádza ÚVZ na svojom webe. Demencia Alzheimerovho typu podľa odborníkov postihuje prevažne ľudí nad 65 rokov, ale i mladších. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patríOdborníci odhadujú, že ňou trpí každý desiaty človek vo veku nad 65 rokov a približne každý druhý človek starší ako 85 rokov. Podľa štatistík je na svete 24 miliónov ľudí postihnutých touto demenciou, v Európe trpí Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami 7,3 milióna ľudí.Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu vedúce k trvalému poškodeniu funkcií mozgovej kôry. Prejavuje sa zabúdaním, nesústredenosťou, poruchami reči a pohybu. Porucha pamäti sa prehlbuje až do jej úplnej straty, chorý napokon upadá do apatie a umiera na pridružené ochorenie o štyri až 12 rokov, výnimočne až o 20 rokov od začiatku choroby.Pomoc, pochopenie a podporu si vyžadujú nielen ľudia s týmto ochorením, ale aj ich blízki rodinní príslušníci. Nedostatok vedomostí o ochorení môže podľa slov odborníkovSvetová zdravotnícka organizácia v roku 1994 vyhlásila 21. september za Svetový deň Alzheimerovej choroby a od roku 2013 je september Svetový mesiac Alzheimerovej choroby. Podľa WHO bude táto choroba jedným z najväčších medicínskych problémov budúcnosti.