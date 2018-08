Ceny ropy minulý týždeň výrazne vzrástli

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. augusta (TASR) - Ceny ropy v piatok (24. 8.) vzrástli viac než o 1 %. Dôvodom boli signály, že sankcie proti Iránu, ktoré vstúpia do platnosti začiatkom novembra, môžu spôsobiť pokles ponuky na trhu a správa o znížení počtu ropných vrtov v USA.Americká ropa WTI s októbrovým kontraktom si v piatok pripísala 89 centov alebo 1,31 % a uzavrela na úrovni 68,72 USD (59,30 eura) za barel (159 litrov). Za celý uplynulý týždeň jej cena stúpla o 5,4 %. Októbrový kontrakt na ropu Brent v piatok vzrástol o 1,09 USD alebo 1,46 % na 75,82 USD za barel.Ceny ropy tak ukončili niekoľko týždňov zlacňovania po sebe. WTI predtým zaznamenala sedem týždňových poklesov po sebe, severomorská ropa Brent tri týždne zníženia cien.Podľa piatkovej správy firmy Baker Hughes počet aktívnych ropných vrtov v USA v uplynulom týždni klesol o 9 na 860. Celkový počet ropných a plynových vrtov sa znížil o 13 na 1044.Stredajšia správa (22. 8.) amerického ministerstva energetiky ukázala, že ropné rezervy v USA v týždni skončenom 17. augusta padli o 5,836 milióna barelov, pričom experti počítali so znížením len o 1,497 milióna barelov.(1 EUR = 1,1588 USD)