Pri nálete zahynul líder Islamského štátu v Afganistane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 26. augusta (TASR) - Líder Islamského štátu (IS) v Afganistane prišiel o život pri nálete v provincii Nangarhár na východe krajiny. Informovalo o tom v nedeľu afganské Národné riaditeľstvo pre bezpečnosť (NDS).Abú Saad Irhábí, líder IS vo vojnou zničenej krajine, zahynul spolu s desiatimi ďalšími členmi teroristickej skupiny počas vzdušnej aj pozemnej operácie afganských a zahraničných síl v sobotu večer v dedine v okrese Chugjání. Počas útokov na dve skrýše militantov bolo zničené veľké množstvo ťažkých aj ľahkých zbraní.Irhábí bol štvrtým lídrom IS, ktorý bol zabitý v krajine, odkedy sa skupina objavila v Afganistane začiatkom roka 2015.Agentúra DPA pripomína, že provincia Nangarhár je rodiskom IS v Afganistane, pričom americké a afganské sily na túto skupinu v tomto roku intenzívne útočia.