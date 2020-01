Ceny ropy odštartovali rok 2020 rastom

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 2. januára (TASR) - Ceny ropy odštartovali rok 2020 miernym rastom, keďže trhy stále reagujú na informácie z USA o termíne podpisu predbežnej obchodnej dohody s Čínou. Navyše, ceny ropy posúva smerom nahor aj zvyšujúce sa napätie na Blízkom východe, ktoré by mohlo zasiahnuť do dodávok z regiónu.Americký prezident Donald Trump v utorok (31. 12.) oznámil, že predbežná dohoda o obchode medzi USA a Čínou bude podpísaná 15. januára v Bielom dome. Zároveň sa zvýšilo napätie na Blízkom východe. Po náletoch americkej armády na pozície šiitskej militantnej organizácie Brigády Hizballáhu v Iraku a Sýrii, pri ktorých v nedeľu zahynulo 25 jej bojovníkov, došlo k protestom pred americkým veľvyslanectvom v Bagdade a k násilnostiam. Americká armáda neskôr použila proti demonštrantom slzotvorný plyn.povedal Stephen Innes, hlavný stratég spoločnosti AxiTrader pre oblasť Ázie.Ceny ropy reagovali aj na predbežné odhady ropných zásob v USA zo strany Amerického ropného inštitútu (API), ktoré poukázali na ich výrazný pokles. V piatok (3. 1.) oficiálne údaje zverejní americké ministerstvo energetiky.Navyše, od 1. januára začalo plynúť trojmesačné obdobie, v rámci ktorého producenti z Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štátov mimo OPEC na čele s Ruskom budú znižovať ťažbu oproti pôvodnému programu o ďalších 500.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). Celkový objem redukcie tak od januára do konca marca bude predstavovať 1,7 milióna barelov denne.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.33 h SEČ 66,23 USD (58,95 eura) za barel. V porovnaní s uzávierkou v posledný deň minulého roka (na Nový rok sa neobchodovalo) to predstavuje rast o 23 centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s februárovým kontraktom dosiahla 61,21 USD/barel. Oproti záveru roka 2019 to znamená rast o 15 centov.(1 EUR = 1,1234 USD)