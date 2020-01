Južná Kórea a USA upravia spoločné vojenské cvičenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 2. januára (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty uskutočnia spoločné vojenské cvičenia v upravenej forme s cieľom podporiť úsilie o denuklearizáciu Kórejského polostrova. Oznámilo to vo štvrtok juhokórejské ministerstvo obrany.Tieto spojenecké krajiny obmedzili od roku 2018 spoločné manévre, aby podporili diplomatické rokovania so Severnou Kóreou, pripomína agentúra Jonhap."Zastávame stanovisko, že spoločné cvičenia s USA by mali byť upravené za úzkej koordinácie medzi oboma stranami s cieľom podporiť diplomatické snahy o denuklearizáciu," uviedol hovorca ministerstva. Nechcel pritom komentovať otázku týkajúcu sa konkrétnych plánov na uskutočnenie spoločných jarných cvičení, ktoré sa zvyčajne konajú v marci.Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu vyhlásil, že KĽDR nemá dôvod predlžovať moratórium na jadrové skúšky a testy medzikontinentálnych rakiet, keďže Spojené štáty pokračujú v spoločných vojenských cvičeniach s Južnou Kóreou, uvalili nové sankcie a zároveň kladú "gangsterské požiadavky".Kim súčasne avizoval, že KĽDR v blízkej budúcnosti predstaví "novú strategickú zbraň". Jeho krajina tiež prijme "šokujúce skutočné opatrenia".Najnovšie Kimove hrozby by mohli zmariť diplomatické úsilie o vyriešenie sporu o jadrový program Severnej Kórey z posledných dvoch rokov. V apríli 2018 Kim Čong-un prekvapujúco vyhlásil dočasné pozastavenie jadrových a raketových testov a oznámil uzavretie testovacieho zariadenia.Rokovania medzi Pchjongjangom a Washingtonom sú prerušené od vlaňajšieho februárového neúspešného summitu Kima a Trumpa v Hanoji. Severná Kórea nedávno požiadala Spojené štáty, aby do konca roka urobili ústupky, inak sa vydá "novou cestou" a príde s "vianočným darčekom". Americkí vojenskí predstavitelia predpokladajú, že Pchjongjang by teraz mohol pokračovať v skúškach medzikontinentálnej balistickej rakety.