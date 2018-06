Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

New York 27. júna (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkom raste. Americká WTI je najdrahšia za 3,5 roka, keď sa jej cena v stredu priblížila k hranici 73 USD (62,84 eura) za barel. Dôvodom bol výrazný pokles ropných rezerv v USA. Ceny tiež podporuje neistota ohľadom exportu komodity z Líbye, prerušenie ťažby v Kanade a požiadavka USA, aby importéri prestali kupovať ropu z Iránu.Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v stredu o 19.22 h SELČ predával po 72,79 USD. To bolo o 2,26 USD alebo 3,20 % viac než v utorok (26. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Cena americkej ropy sa predtým dostala až na stredajšie maximum 72,92 USD za barel, čo bolo najviac od 28. novembra 2014. V utorok cena WTI vyskočila o 3,6 %.Augustový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa v stredu o 19.22 h SELČ predával s plusom 1,48 USD alebo 1,94 % po 77,79 USD za barel.Zásoby ropy minulý týždeň klesli o 9,9 milióna barelov, pričom analytici očakávali zníženie len o 2,6 milióna barelov. To bol ich najprudší pád od septembra 2016. Zásoby v dôležitom prekladisku Cushing padli o 2,7 milióna barelov.