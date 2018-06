Premiér:Generálnemu tajomníkovi RE ukážeme úspešné projekty integrácie

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 27. júna (TASR) – Generálny tajomník Rady Európy (RE) Thorbjörn Jagland na stredajšom stretnutí s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim v Štrasburgu potvrdil, že na jeseň navštívi Slovensko. Na návštevu ho ešte vlani v októbri pozval vtedajší premiér Robert Fico, pričom Jagland vtedy prejavil záujem o dedinu Spišský Hrhov, známu vo svete ako úspešný príklad rómskej integrácie.povedal v stredu Pellegrini novinárom na brífingu. Dodal, že ako hovoril samotný Jagland, o tom, žeGenerálny tajomník RE chce podľa Pellegriniho prispieť k tomu, aby sme takéto pozitívne príbehy viacej zviditeľnili, a toPellegriniho stredajšia cesta do Rady Európy sa konala pri príležitosti 25. výročia vstupu Slovenska do tejto inštitúcie. Na jej pôde sa pritom predseda vlády SR neocitol prvý raz, keďže v minulosti pôsobil ako člen stálej delegácie Národnej rady SR pri Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE).Slovenský premiér sa v stredu v Štrasburgu stretol aj s novozvolenou predsedníčkou PZ RE Liliane Mauryovou-Pasquierovou. S generálnym tajomníkom RE Jaglandom podpísal Dohovor RE o manipulácii športových súťaží.Pellegrini neskôr vystúpil na pôde PZ RE s prejavom a v rámci nasledujúcej diskusie odpovedal na otázky poslancov. Otázky sa týkali napríklad zavraždeného novinára Jána Kuciaka, slobody médií a situácii v RTVS, migrácie, nadchádzajúceho predsedníctva Slovenska v skupine V4 alebo napríklad úspechu strany Mariana Kotlebu. V súvislosti s popularitou Kotlebovej strany Pellegrini povedal, že nejde len o problém Slovenska a podobné trendy sú pozorovateľné aj inde v Európe, pričom sa musíme mať na pozore, aby sa nerozširovali, a robiť všetko pre to, aby sme ich z verejného priestoru vytlačili, čo sa dá dosiahnuť, len ak ľudia budú vidieť konkrétne výsledky.dodal na margo Kotlebu.Pellegrini daroval v stredu RE bustu Alexandra Dubčeka a popoludní odhalil pred Palácom RE hviezdu s pamätným Dubčekovým citátomNa popoludňajšom brífingu s novinármi krátko pred odletom do Bratislavy zhodnotil okrem iného prvých 100 dní svojej vlády ako "veľmi dynamické obdobie, ktoré utieklo ako voda".dodal.