Ceny ropy pokračujú v raste, Brent sa priblížil k 63,50 USD/barel

Singapur/Tokio 22. júla (TASR) - Po zvýšení v závere minulého týždňa pokračovali ceny ropy v raste aj v pondelok, pričom cena Brentu sa priblížila k 63,50 USD za barel (159 litrov). Na trhy stále pôsobí zvyšujúce sa napätie na Blízkom východe potom, ako Irán minulý týždeň zadržal v Hormuzskom prielive ropný tanker plávajúci pod britskou vlajkou. K tomu sa ešte pridalo pozastavenie ťažby na najväčšom líbyjskom ropnom ložisku.Cena ropy Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.51 h SELČ 63,45 USD (56,52 eura) za barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (19. 7.) to predstavuje rast o 98 centov.Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 56,06 USD za barel. Oproti záveru obchodovania v piatok to znamená rast o 43 centov.Za celý minulý týždeň však ceny ropy v obidvoch prípadoch zaznamenali v dôsledku obáv o ďalší vývoj ekonomiky a dopytu výrazný pokles. Cena ropy Brent klesla za týždeň o 5,5 % a cena WTI približne o 7 %.