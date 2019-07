Slováci obľubujú poľské pobrežie Baltského mora aj Mazurské jazerá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Rýchlorastúcej obľube sa medzi slovenskými turistami teší poľské pobrežie Baltského mora s Trojmestím Gdaňsk, Gdyňa a Sopot, aj Mazurské jazerá. Pre TASR to uviedlo politicko-ekonomické oddelenie poľského veľvyslanectva na Slovensku.priblížila ambasáda. Slováci cestujú do Poľska nielen za pamiatkami, múzeami, výstavami, koncertmi, do zábavných parkov, ale čoraz viac aj za príjemným oddychom a na kávu.Počet slovenských turistov z roka na rok rastie a v roku 2018 bolo vyše 198.000 viacdňových návštevníkov, čo predstavuje 1 % zo všetkých zahraničných viacdňových turistov v Poľsku.konštatoval zastupiteľský úrad.Podľa Hlavného štatistického úradu Poľskej republiky v roku 2018 krajinu navštívilo celkovo 19,6 milióna turistov na viacdňovú návštevu, čo je o 7,4 % viac než v roku 2017.dodalo politicko-ekonomické oddelenie.Aj keď na Slovensku, podobne však ako v Česku, nie je zahraničná kancelária Poľskej organizácie cestovného ruchu, každoročne sa zúčastňuje veľtrhu ITF Slovakiatour v Bratislave. V rámci výstavných stánkov sa v nich prezentujú regionálne organizácie cestovného ruchu z vybraných poľských miest alebo regiónov. Rozvoj cestovného ruchu je dôležitou súčasťou aktivít Euroregiónu Tatry, uzatvára veľvyslanectvo.