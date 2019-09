Ceny ropy pokračujú vo vysokom raste

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. septembra (TASR) - Ceny ropy pokračujú v prudkom raste, pričom cena ropnej zmesi Brent prekonala hranicu 69 USD za barel (159 litrov) a cena americkej WTI sa posunula k 63 USD/barel. Dôvodom sú víkendové útoky na zariadenia saudskej ropnej spoločnosti Saudi Aramco, ktoré spôsobili zníženie dennej produkcie ropy v Saudskej Arábii zhruba o polovicu a zvýšili obavy z odvetných krokov a eskalácie konfliktu na Blízkom východe.Prvotný rast cien ropy dosiahol približne 20 %, pričom cena Brentu zaznamenala najvýraznejší denný rast od krízy v Perzskom zálive v rokoch 1990 - 1991. Neskôr sa však tempo rastu zmiernilo, keď viaceré krajiny oznámili, že sú pripravené v prípade potreby siahnuť do svojich strategických rezerv.V popoludňajších hodinách sa ceny ropy pohybovali na úrovni približne o 10 % - 11 % vyššej oproti predchádzajúcej uzávierke. K večeru sa však tempo rastu opäť zrýchlilo a dosiahlo približne 15 %.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s novembrovým kontraktom dosiahla do 19.34 h SELČ 69,31 USD (62,83 eura) za barel. V porovnaní s piatkovou uzávierkou (13. 9.) to znamená rast o 9,09 USD (15,09 %).V podobnom rozsahu vzrástla aj cena americkej ľahkej ropy WTI. Cena tejto ropy s dodávkou v októbri dosiahla 62,94 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 8,09 USD (14,75 %).